Liverpool vs. Tottenham EN VIVO por la Premier League: Cómo, cuándo y dónde ver el partidazo vía ESPN

Liverpool vs. Tottenham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 10 de la Premier League en el estadio Anfield de Liverpool de este domingo 27 de octubre desde las 11:30 a.m. (hora peruana) y por transmisión de ESPN. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que puede ser bisagra en el fútbol inglés

La repetición de la final de la última final de la Champions League tendrá curso en Anfield, el mítico estadio de los 'Reds' que marchan imparables en el torneo local y la competición europea, mientras que los 'Spurs' están ante una gran chance de recuperar terreno. No te pierdas la mejor información de este espectacular cotejo, con aroma a revancha, que te presentamos a continuación.

Liverpool vs. Tottenham: horas y canales en el mundo



Perú 11:30 a.m. | ESPN

México 11:30 a.m. |

Ecuador 11:30 a.m. |

Colombia 11:30 a.m. |

Bolivia 12:30 p.m. |

Paraguay 12:30 p.m. |

Venezuela 12:30 p.m. |

Argentina 1:30 p.m. |

Brasil 1:30 p.m. |

Chile 1:30 p.m. |

Uruguay 1:30 p.m. |

España 6:30 p.m. |

El título de Liverpool en la pasada Champions League despachando a Tottenham en la final, no se puso en discusión y, por el contrario, el equipo de Mauricio Pochettino tuvo que aplaudir a su rival. Pero eso ya es parte del pasado. Este domingo ambos se vuelven a ver las caras en momentos diferentes donde no hay margen de error para los londinenses.

Tottenham, sétimo con 12 puntos está ante la gran chance de acortar a 10 unidades la ventaja que el líder Liverpool (25) tiene sobre ellos. Una derrota sería despedirse de toda opción al título a los blancos.

Liverpool llega a este encuentro con algunas bajas sensibles como son las de Joel Matip y Trent Alexander-Arnold en defensa y los volantes ofensivos Xherdan Shaqiri y Nathaniel Clyne.

Mientras que los Spurs solo sufren la baja de Hugo Lloris, pero la gran duda de Mauricio Pochettino pasa por saber si usarán el 3-4-3, similar al que usó Manchester United, unico equipo capaz de arrebatarle punto alguno a los 'Reds' en la temporada y que los Spurs también usaron ante Watford en la Premier League, o utilizar el clásico 4-5-1 con el que vienen de golear a Estrella Roja en la Champions League.

Liverpool vs. Tottenham: probables alineaciones



Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Tottenham: Gazzaniga; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Aurier, Ndombele, Winks, Rose; Alli; Kane, Son

Liverpool vs. Tottenham | Aquí se jugará el partido