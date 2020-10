Liverpool puede perder a Virgil van Dijk entre siete y ocho meses. De acuerdo con información de Bein Sports, el defensor se habría roto los ligamentos durante el derbi contra Everton por la quinta jornada de la Premier League.

El zaguero neerlandés fue objeto de una fuerte falta por parte de Jordan Pickford, guardameta de los ‘Toffees’. Pese a que intentó recuperarse, el central tuvo que parar y fue sustituido por Joe Gomez en el minuto 11 de la contienda.

La lesión Van Dijk, que puede provocar serios problemas en la estructura de Jürgen Klopp, ocurrió a solo unos días del estreno en la Champions League contra Ajax de Ámsterdam, juego programado para el próximo miércoles.

Hasta aquí, los ‘Reds’ no se han pronunciado oficialmente con respecto a la situación del futbolista. Pero, si la información difundida por el medio inglés se confirma, el defensa puede perderse lo que resta de la temporada 2020-21.

El temor de Liverpool

El entrenador de los ‘Reds’ comentó sobre la situación de Van Dijk en la conferencia de prensa posterior al empate 2-2 contra Everton. El estratega alemán teme del tiempo que requiera el neerlandés para recuperarse y volver a los campos.

“Virgil jugó, no sé cuántos partidos seguidos, juega con dolor, pero no pudo seguir jugando y eso no es bueno. Fue un penalti claro lo que vi y luego vimos que se izaba la bandera. Pensé que aún mirarían la falta, pero eso no sucedió. No quiero decir que Jordan Pickford quisiera hacerlo, pero no es un desafío saber cómo puede hacerlo un portero en el área”, declaró Klopp.