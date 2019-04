Delantero descarta jugar con Argentina los Panamericanos Lima 2019

Un total de 6680 atletas llegarán a Perú para participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (26 julio al 11 de agosto). El público disfrutará de los mejores deportistas en 39 disciplinas y una de ella será el fútbol masculino que se desarrollará en el Estadio de San Marcos. Argentina será una de las selecciones que participará y el técnico Fernando Batista prepara la lista para la competencia. Sin embargo, el combinado albiceleste ya tiene una baja.

Se trata de Lisandro López que en la última semana logró el campeonato de la Superliga de Argentina con Racing Club. Fernando Batista pensó en el popular 'Licha' para integrar la lista de futbolistas para la competencia (según bases de la competencia, solo pueden participar menores de 23 años y hay tres cupos para futbolistas que superen esa edad).



"Hablé con 'Licha' y la verdad que muy bien. Se mostró muy agradecido por haber pensado en él pero me explicó que no, que ahora no", dijo en una entrevista el entrenador de Argentina a La Oral Deportiva de ese país.

Además, explicó la razón de Lisandro López: "A su edad cree que lo mejor es no interrumpir la pretemporada con Racing para poder estar bien en el semestre. Fue un placer haber conversado con él", agregó.

De esta manera, el entrenador de Argentina seguirá buscando un delantero para el equipo albiceleste en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

