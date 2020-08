“Hay un momento, por un proceso natural del tiempo, en que las cosas se acaban”, contestó Pep Guardiola a fines del 2019 cuando, en una entrevista a una radio catalana, le preguntaron del por qué decidió dejar el Barcelona tras su exitoso paso entre 2008 y 2012, donde literalmente arrasaron con todos los títulos y deleitaron al fútbol con un juego extraordinario teniendo a Lionel Messi como expresión máxima del juego. La frase, un año después y en circunstancias diferentes, cobra valor cuando se habla del futuro de Messi. Y, de paso, tiende puentes sobre un posible reencuentro entre aquel técnico que lo ganó todo y el jugador al que solo él supo hacer brillar. Aunque esta vez, aquel nido de amor se llame Manchester City.

Lionel Messi ya avisó al Barcelona de Josep Maria Bartomeu que tiene las maletas listas para dejar esa cómoda casa en la exclusiva residencial de Castelldefels. Está harto de una directiva que, más que aprovecharlo, ha terminado por desperdiciar sus mejores años. Su etapa pico. Con 33 años y un futuro inmediato que luce desolador por la obligada transición y la apresurada búsqueda de piezas de recambio, Lionel Messi se inquieta.

¿Messi necesita a Guardiola para volver a sonreír?

Lionel Messi piensa, imagina, alucina con la sensación brutal de volver a sentirse cercano al éxito. De volver a sentirse querido, mimada, apreciado. Aplaudido. Lidia con el deseo de volver a estrechar sus últimos años en estado de gracia deportiva con quien lo llevó a tocar el cielo en un campo de fútbol: Pep Guardiola. Y con ello la urgencia de dejar el Barcelona para cambiar el Camp Nou por el Etihad Stadium del Manchester City. En una ciudad de privilegios a la altura del argentino.

Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Y Lionel Messi fue inmensamente feliz junto a Pep Guardiola. “El Barcelona perdió hace mucho tiempo su identidad de juego y hoy sólo depende de lo que haga Lionel Messi en la cancha. Yo creo que Lionel Messi y Guardiola se extrañan”, dijo Ángel Cappa en el programa Fútbol Sin Manchas, por Canal 26 de Argentina, tras el 8-2 propinado por el Bayern Munich en Champions League.

¿Por qué el Manchester City de Guardiola enamora a Messi?

En el último tramo de su carrera, Lionel Messi no puede darse el lujo de ser parte de un proyecto con continuos fracasos a sus espaldas. No puede darse el lujo de jugar sin ser rodeado por jugadores de su confianza. Y lo sabe bien. Por eso la echada de Luis Suárez caló fuerte y la posterior conversación con el nuevo técnico Ronald Koeman no lo convenció del todo. Por eso la firme alternativa de irse a un equipo como el Manchester City, con un proyecto en marcha y liderado por un técnico de su confianza: Pep Guardiola. El único que, por ahora, puede ser capaz de devolverle la sonrisa y las ganas de jugar (brillar) en el fútbol.

"Ya dejó de ser una pieza del equipo para ahora depender de él. Tiene que encontrarse con su identidad y encontrar el camino. Está a la deriva futbolística", agrega Ángel Cappa. Y tiene razón: Lionel Messi en las últimas temporadas ha sido el botón de emergencia del Barcelona y cuando no pudo serlo, sucedieron catástrofes como en las de Roma, Anfield y recientemente en Lisboa. Hace cinco o cuatro años Lionel Messi estaba dispuesto a ser ese salvador. Hoy, con 33 años, necesita rodearse mejor para que otros hagan el trabajo sucio. Un colectivo, una idea, un norte bien estructurado. Y con Koeman eso no pasará pronto. Menos en un club que no tiene dinero para fichar, como sí lo tiene el Manchester City de Pep Guardiola.

¿Cómo empezó la guerra de 700 millones entre Messi y Barcelona?

Lionel Messi hizo uso de un burofax para notificar al Barcelona que quiere marcharse. Esto no es un detalle menor, pues en España el burofax se usa como prueba frente a terceros (un juicio). ¿Por qué lo hizo?, pues porque Barcelona podría no dejarlo ir tan fácil. Según su contrato, la cláusula de salida de Lionel Messi es de 700 millones de euros y es válida hasta mediados del 2021. Ningún club en el mundo tiene ese dinero.

Bien asesorado, Lionel Messi pretende valerse de una cláusula de su contrato que dice que puede irse del Barcelona sin pago alguno si así lo quiere al término de la temporada 2019-2020. Sin embargo, para el club, la temporada acabó el 10 de junio. Cosa que no ha pasado por la pandemia de coronavirus que movió todo el calendario. La disputa legal entonces ahora será en los tribunales, para determinar si Lionel Messi puede irse gratis o si el Barcelona tiene razón y la cláusula que pretende usar el crack ya no es válida.

Lionel Messi y Barcelona están contrarreloj. La nueva temporada en España empieza el próximo 12 de septiembre y para entonces el futuro del jugador histórico azulgrana debería estar definido. La salida del presidente Josep Maria Bartomeu es una opción, aunque la presencia de Koeman ya convirtió en irreconciliable la relación entre Messi y el club. Por ahora, el lío entre jugador e institución puede ser una novela de varios días. Eso sí, el gestor de 34 títulos, 634 goles, 513 victorias y 80 récords Guinness con Barcelona tendrá la última palabra. De eso no hay duda.

