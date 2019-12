Lionel Messi pasará a la historia como el primer jugador en ganar seis veces el Balón de Oro. Sin embargo, el argentino expresó que prefería conseguir un trofeo con Barcelona a la selección Albicelste.

“Como dije siempre y repito, los premios individuales no son el objetivo y como dije recién, me hubiese gustado ganar una Champions más, una Copa América en vez de premios individuales”, dijo el ‘10’ en la zona mixta.

Messi ha levantado la Liga de Campeones en cuatro ocasiones con Barcelona, pero se quedó cerca de conseguir la ‘Orejona’ en las últimas dos temporadas, pues quedó eliminado en las rondas previas a la final.

Leo, con la selección argentina, disputó tres finales de la Copa América. Sin embargo, el delantero cayó contra Brasil (2007) y en otra dos ocasiones ante Chile (2015 y 2016).

No obstante, Messi no le ha restado valor al sexto Balón de Oro de su carrera porque ha tenido competidores de gran nivel que también aspiraban a quedarse con el galardón. “Obviamente no deja de ser un reconocimiento muy lindo, por lo que significa, por los jugadores que tengo al lado compitiendo por ganarlo”, concluyó el delantero.