Las noticias sobre Lionel Messi no eran alentadoras para los hinchas del PSG, dado que no había claridad de su presencia en el partido ante Manchester City en la Champions League. No obstante, el argentino estuvo presente en la práctica de este domingo y dio tranquilidad al comando técnico de Mauricio Pochettino.

El delantero hizo los trabajos a la par del resto del grupo, noticia que da tranquilidad al comando técnico antes del partido ante Manchester City por la Champions League. Luego de arrancar con un empate en el certamen, el cuadro francés está obligado a ganar estando en casa, para no complicarse con la clasificación.

No obstante, la presencia de Lionel Messi en el encuentro todavía no es segura, según reveló RMC Sport. La fuente indicó que la ‘Pulga’ tendrá que hacerse un examen más en la rodilla izquierda para recibir en visto bueno de su regreso a las canchas. Es un duelo de alta exigencia y no pueden ceder ventajas.

Mauricio Pochettino esperará hasta el final a una de sus estrellas en ataque, aunque es claro que todavía deben seguir con el trabajo colectivo para que puedan cohesionar de la mejor manera. Hasta ahora, el trío conformado por la ‘Pulga’, Neymar y Kylian Mbappé no mostró una gran versión.

En lo que va de la temporada, Lionel Messi solo compartió dos partidos con los delanteros del PSG y no mostraron una gran sociedad (1-1 ante Brujas y 2-1 sobre Lyon). Hasta ahora, el exjugador del Barcelona no anotó y de tener la oportunidad de volver a las canchas, seguramente buscará hacer su estreno con las redes.

¿Cuándo se jugará el PSG vs. Manchester City?

El partido PSG vs. Manchester City por la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League se disputará el martes 28 de septiembre desde las 2:00 p. m. (hora peruana) en el Parc des Princes. Los parisinos necesitan ganar tras el empate inicial ante Brujas, mientras que los ingleses vienen de vencer al RB Leipzig.