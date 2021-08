La emotiva conferencia de prensa de despedida de Lionel Messi ha cerrado muchas incógnitas que se tenían alrededor del jugador, su adiós del FC Barcelona y su futuro en relación al PSG. Por lo que, al ser consultado respecto a la fotografía en la que aparece con jugadores del PSG durante sus vacaciones en Ibiza.

El ex capitán azulgrana afirmó que se trató de una casualidad y no una especie de anticipo de su llegada al Paris Saint-Germain, club con el que se encuentra en negociaciones, según ha reconocido el mismo Leo en declaraciones a la prensa.

“Yo me quedé en juntar con Di María y Paredes en Ibiza. Me llama Ney, me dice que está en Ibiza, arreglé con ellos, comimos un asado, estaba Verratti también, la foto fue del momento. Todo fue una casualidad y esa es la historia, no hay nada raro, fue solo la foto, fue un momento que compartimos de vacaciones”, sostuvo Messi.

“Me dijeron que fuera a París, fue todo de broma, una casualidad y una foto a la que se le dio más cancha de la que tiene”, concretó el ganador de la Copa América 2021.

El ahora jugador libre contó que tenía pactada la reunión con Di María y Paredes desde la Copa América. Neymar, al enterarse de la presencia de Messi en Ibiza, pidió juntarse con su excompañero en el Barcelona. Al lugar también llegó Verratti y el momento quedó inmortalizado solo dos días antes de que el club catalán anunciara la salida del ‘10′.