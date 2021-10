El fútbol en Argentina es muy pasional y se refleja cada vez que van a un estadio. Durante el último tiempo, Lionel Messi se ha convertido en uno de los más queridos y un hincha de Talleres mostró su gran devoción por la ‘Pulga’: se confeccionó una camiseta con estampado especial y hasta reveló que pudo tener un momento más amical con el futbolista.

En la previa del partido Talleres vs. River Plate, el joven fue entrevistado por TyC Sports y contó la divertida anécdota. “Cuando salió toda la noticia de que no se sabía dónde iba a jugar Messi, me llegó un mensaje en Facebook y me dicen: ‘Lo vamos a traer’. Por eso me compré mi camiseta”, explicó el fanático sobre el estampado de su polo con el nombre de su ídolo.

No obstante, no fue el único suceso que tenía con el ahora jugador del PSG. “Hay otra historia más con Lionel Messi. Éramos vecinos, me lo cruzaba bastante seguido cuando viví por dos años en España. Lo conocí y hasta le invité a comer un asado, pero no fue”, relató con pesar.

“Le regalé una camiseta de Talleres. La primera vez que lo vi se la entregué, le invité el asado y no le pedí foto, para que diga que yo no lo fastidiaba mucho, que incluso lo invito a comer”, comentó el hincha de Talleres, resaltando que intentó hacer méritos para que el deportista acepte la comida.

“¿Saben qué es lo peor? Me dijo que iba a venir y hasta Antonela lo aseguró. Todavía te estoy esperando, Leo”, concluyó el joven, dejando en claro que la invitación sigue en pie. Por ahora, solo le queda seguir viendo y disfrutando del juego de Lionel Messi desde fuera de las canchas.

Amargo resultado para los hinchas de Talleres

La alegría de los hinchas de Talleres es grande respecto al presente deportivo de su equipo, puesto que se encuentran en el segundo lugar de la Liga Profesional. No obstante, el partido reciente solo dejó un amargura: cayeron en casa por 2-0 ante River Plate, líder actual que ya les saca siete puntos de ventaja en la tabla de posiciones.