Lionel Messi avisó a la directiva de Barcelona la intención de marcharse después de 20 años en la institución. El delantero argentino, que finalmente eligió quedarse en el Camp Nou, fue relacionado con otros clubes de Europa con gran poderío económico como Manchester City, PSG o Inter de Milán.

Sin embargo, la vinculación del ’10′ con el cuadro italiano estuvo alejada de la realidad. Este jueves, Steven Zhang, dueño de los ‘neroazzurros’, explicó en una entrevista con el diario Corriere della Sera que hacer un movimiento por el seis veces ganador del Balón de Oro nunca estuvo en los planes.

“¿Messi? No llegamos a pensarlo. Tal inversión no puede ser parte de nuestro proyecto. Al menos no en ese momento”, declaró el directivo en la conversación. El propietario de la entidad argumentó que Inter de Milán está apuntando a un proyecto totalmente diferente, pues la intención es volver al sitio de privilegio en Italia y el ‘Viejo Continente’.

“Ni nos lo planteamos. Innovación, planificación, crecimiento constante, estabilidad económica son nuestros pilares. Siguiendo este camino, que requiere una planificación a largo plazo, llegaremos a los resultados y objetivos previstos, devolveremos al Inter a los niveles nacionales e internacionales que compiten con ellos”, indicó Zhang.

Lo cierto es que Lionel Messi tiene contrato con Barcelona hasta el final de la temporada 2020-21. Si en los próximos meses el argentino no arregla una renovación, en junio próximo quedará automáticamente libre para que clubes como Inter -a pesar de descartarlo ahora-, Manchester Ciy o PSG, intenten sumar al astro argentino a sus filas.