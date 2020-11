Han pasado más de seis años desde que Gerardo Martino dejó el banquillo del Barcelona, pero aún así fue preguntado sobre cómo era la relación que tenía con Lionel Messi. Recordemos que no hace mucho el exdirector deportivo del club culé, Andoni Zubizarreta, reveló algo muy controversial.

“El ‘Tata’ Martino, cuando estaba en el Barcelona, le decía a ‘Leo’: ‘Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé’”, contó Zubizarreta en entrevista para el diario El País, publicada en septiembre pasado.

Martino fue tajante para referirse a ello, en diálogo con Telemundo Deportes. “Yo nunca expresé esas palabras. Eso corre por cuenta del exdirector deportivo Zubizarreta, por lo que leí, en una nota con Vicente Del Bosque. Y en todo caso, si yo tuviera algo que decir ahora o antes, se lo hubiera dicho al futbolista. Nunca salieron de mi boca esas palabras. No tengo nada que decir al respecto”, indicó el argentino.

Consultado sobre la opinión de su colega Quique Setién, de que Lionel Messi no es fácil de gestionar, Martino confesó: “Es una cuestión del pasado. Ahora soy entrenador de México. Yo creo que las personas tenemos que hacer y decir las cosas en el momento en el que estamos en el lugar. Después no tiene ninguna validez”, dijo.

Gerardo Martino, en su paso por el Barcelona, solo pudo celebrar el título de la Supercopa de España 2013. De su mano, el elenco azulgrana quedó subcampeón de LaLiga, de la Copa del Rey y fue eliminado en cuartos de final de la Champions League.