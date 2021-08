No está confirmado aún. Lionel Messi no será más jugador del FC Barcelona y su futuro aún se encuentra en el aire. En conferencia de prensa de despedida, el capitán de la Selección Argentina aclaró más de una duda que giraba en torno a su salida, confirmando también cómo está manejando lo relacionado a su futuro en otro club, siendo el más probable el PSG.

“A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes interesados, pero sí que estamos hablando (con el PSG)”, indicó ‘Leo’.

A pesar de su amor por Barca, Messi piensa en lo que viene para el y su familia de aquí en adelante: “Tengo que buscar mi futuro y pensar en mi carrera y en lo que me toca a partir de ahora”.

Respecto a la foto que se tomó junto a Neymar y otros jugadores del París Saint Germain, el ahora ex capitán del conjunto azulgrana aseguró que no existe ninguna relación entre la foto y su probable llegada al conjunto francés.

“Yo me quedé en juntar con Di María y Paredes en Ibiza. Me llama Ney, me dice que está en Ibiza, arreglé con ellos, comimos un asado, estaba Verratti también, la foto fue del momento. Todo fue una casualidad y esa es la historia, no hay nada raro, fue solo la foto, fue un momento que compartimos de vacaciones”, indicó.

Messi no jugará la próxima temporada en el FC Barcelona. El club lo anunció en sus canales de comunicación oficiales esta semana y remeció el mundo del fútbol.