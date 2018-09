Lionel Messi cambió de look para esta fecha de La Liga Santander

Lionel Messi sorprendió a todos presentándose con nuevo look a los entrenamientos del Barcelona previo a su duelo ante Girona por La Liga Santander. El crack de los culés apareció en las instalaciones del club con otra apariencia, tanto así que el mismo Twitter oficial del club se animó a resaltarlo con una publicación y foto adjunta.

Nueva apariencia

La 'Pulga' decidió afeitarse, cortarse la barba para dejar de lado el look que llevaba ya hace un buen tiempo. Este domingo Barcelona recibe a Girona por la quinta fecha de la Liga Santander tras ello Lionel Messi deberá partir con destino a Londres para estar presente en la premiación del FIFA The Best.

El equipo de Ernesto Valverde persigue su quinta victoria seguida para continuar al frente de LaLiga Santander. Aún sin gran juego, el cuadro azulgrana, liderado como no podía ser de otra forma por Lionel Messi, se está mostrando implacable en los resultados.

El Girona, que el pasado año salió goleado del Camp Nou, acude con su nuevo proyecto dirigido por un exBarcelona como Eusebio Sacristán que tuvo sus tropiezos iniciales en Montilivi ante el Valladolid y la derrota contra el Real Madrid, pero que desde entonces ha resurgido al ganar a equipos de postín como el Villarreal y el Celta.

Lionel Messi había prometido darlo todo para que esa copa tan linda de la Champions League volviera a Barcelona este año y en la primera jornada marcó el camino con un triplete y un recital de juego ante el PSV Eindhoven (4-0). Y es que tras haber alzado la 'Orejona' por última vez en 2015, está decidido a volver a levantarla en mayo próximo en el estadio Metropolitano de Madrid y sacarse la espinita de los últimos años.