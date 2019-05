​Lionel Messi: Antonella Roccuzzo habría bloqueado jugadora de hockey del Instagram de la 'Pulga' | VIDEO

Antonella Roccuzzo habría bloqueado jugadora de hockey del Instagram de Lionel Messi, así lo dejó entrever Santiago del Moro en su programa '¿Quién quiere ser millonario?' durante la presentación de María Celeste. La cordobesa estudiante de derecho utilizó las señal abierta para realizar una divertida 'denuncia'.

¿Messi la bloqueó del Instagram?

Celeste era seguida por la estrella de Barcelona hasta que en un momento fue bloqueada al parecer por Antonella Roccuzzo. 'Yo dije no puede ser. Lo probé en otro partido y me la volvió a ver. Probé como con 5 o 6 fotos y me las veía a todas, me aparecía el visto. Hasta que un día lo quise arrobar y no me aparecía para aprobarlo. Me bloqueó', comentó del Moro replicó '¿No habrá sido la mujer ( Antonella Roccuzzo) por celos? Estamos ante una noticia de nivel mundial si es así'.

Barcelona tiene la oportunidad de ganar la Copa del Rey y sellar su segundo doblete consecutivo, pero la final contra el Valencia llega en un momento inoportuno, entre la debacle europea y la Copa América, prioridad para varios jugadores, entre ellos un Lionel Messi que, pese a todo, no ha querido borrarse de la final.

No todos los jugadores del Barcelona tomaron el mismo camino que 'la Pulga' tras la calamitosa eliminación de Anfield. Luis Suárez decidió no comparecer en la final de la Copa y operarse la rodilla. La presencia del brasileño Philippe Coutinho, que arrastra problemas musculares, tampoco está asegurada ante el Valencia, por lo que Lionel Messi podría verse rodeado en el ataque de jugadores poco habituales, como Malcom, o incluso de algún canterano.

