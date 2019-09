Vía TUDN y Fox Play | León vs. Juárez EN VIVO ONLINE por la fecha 9 de Apertura de Liga MX

León vs. Juárez EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 9 del Torneo Apertura de Liga MX, este sábado 14 de septiembre, desde las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de FOX Play Norte, Fox Sports 2 Cono Norte y Claro Sports, para México, y TUDN y ESPN Deportes+, para Estados Unidos . Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La previa

El vigente subcampeón de la liga mexicana, León, se verá las caras con Juárez, que viene motivado por su victoria ante Monterrey en su anterior presentación liguera. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio León.

León vs. Juárez: horarios del partido

México - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

León, que perdió la chance de coronarse campeón del Torneo Clausura en mayo pasado frente a Tigres, retomará la actividad liguera con el único objetivo que conseguir la victoria que le permita escalar y mantenerse en la zona de clasificación a la siguiente ronda.

La 'Fiera', si bien tiene un invicto de cuatro partidos en la Liga MX, cortó su racha de dos victorias con dos empates seguidos ante Santos Laguna y Tigres. Por ahora, León se ubica en el séptimo casillero con 12 puntos.

Para el próximo desafío, León podrá contar con el peruano Pedro Aquino, quien estuvo convocado a su selección para los amistosos de fecha FIFA ante Ecuador y Brasil. El mediocampista es uno de los habituales titulares en el conjunto que dirige Ignacio Ambriz.

Juárez, uno de los dos equipos recién ascendidos a la Primera División de México, apenas ha ganado en dos ocasiones en sus siete duelos que ha tenido. Los 'Bravos' registran 6 unidades y están en el decimosexto puesto.

El uruguayo Diego Rolán podría hacer su estreno oficial con camiseta de Juárez, club al que llegó a préstamo procedente de Deportivo La Coruña. El delantero de 26 de años viene con la moral alta luego de anotar un 'hat-trick' en un cotejo amistoso ante el Oakland Roots.

"Fisicamente me sentí bien, pero me falta un poco, no estoy al 100%. Creo que con trabajo, en el día a día, en la semana, eso va a venir poco a poco. Estoy preparado, con muchas ganas", indicó en conferencia de prensa previa, Diego Rolán.

León vs. Juárez: ¿dónde se ubica el estadio?