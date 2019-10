LaLiga: Lionel Messi dejó en ridículo a Óscar Plano con épica 'huacha' | VIDEO

Lionel Messi dejó en ridículo a Óscar Plano con épica huacha durante el duelo entre Barcelona vs Valladolid por la jornada 11 de LaLiga Santander. Se jugaban 36 minutos del primer periodo cuando el español quiso caerle en la marca a 'la Pulga' sin imaginar que terminaría quedando mal parado ante la magia del sudamericano.

Un Messi estelar lideró la goleada del Barcelona ante el Real Valladolid y devolvió el liderato al conjunto azulgrana, cuyo fútbol sigue sin brillar pero ya encadena cinco victorias en LaLiga Santander.

Dos goles y dos asistencias de Lionel Messi fueron suficientes para enterrar las aspiraciones del cuadro visitante, que en el Camp Nou puso fin a su racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, destacó al final de la victoria 5-1 ante Valladolid que el argentino Lionel Messi realizó otra exhibición pero que aún está en periodo de coger la forma tras el largo tiempo que estuvo inactivo en pretemporada.

'Ya se me acaban las palabras para definir lo que hace Messi en el campo. No sé que más se puede decir que no se haya dicho de él. Siempre sabes que aparecerá, sea el partido que sea. Aunque él todavía está en periodo de coger la forma. Messi tiene un talento que no es comparable con nadie. Siempre que toca la pelota, sabemos que va a pasar algo especial', señaló el DT de Barcelona sobre lo mostrado por Messi en el verde.

