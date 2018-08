La medida desesperada del Barcelona para evitar la salida de Messi

Hoy es el máximo ídolo del Barcelona, pero todos los clubes en algún momento soñaron con sacar a Lionel Messi del equipo blaugrana. Primero fue Real Madrid, luego Manchester City e incluso la Roma sondeó al entorno del argentino, pero sin lograr éxito alguno. Sin embargo, Inter de Milán estuvo a poco de llevarse a la "Pulga". ¿Que hicieron para los catalanes para detener a su principal figura? Elevar la cláusula de rescisión para frenar los intereses italianos.

En una entrevista con el medio inglés The Guardian, el ex presidente del Barcelona, Joan Laporta, detalló lo que hicieron en el 2006. "En 2006, el Inter de Milán hizo una oferta por Messi. Estaban preparados para pagar la cláusula de 150 millones de euros, es por eso que luego la subimos a 250, pero siempre estuve tranquilo debido a mi relación con su padre, Jorge. Le dije, tendrán que pagar la cláusula porque no lo venderé", comentó el ex funcionario.

Según el ex presidente del club, Inter de Milán hizo una oferta por Lionel Messi. Querían pagar la cláusula de salida de 150 millones a pedido del técnico del equipo, en ese momento, Roberto Mancini.

Laporta cuenta que la familia de Lionel Messi valoró seriamente la oferta pero su respuesta fue contundente para dar doblegar esa postura: "Él será feliz aquí, obtendrá la gloria. Allí, sólo ganará financieramente. Tu hijo está destinado a ser el más grande de la historia y aquí tendrá el equipo que le ayude a conseguirlo. Se lo va a pasar bien", reveló al citado medio.

El argentino hoy es dueño del Barcelona pero la negociación estuvo tan avanzada y desarrollada que Luis Suárez Miramontes, leyenda del Inter y directivo de aquel momento confesó en una entrevista con Corriere dello Sport: "Él podría haber llegado al Inter cuando tenía por delante a Deco, Ronaldinho y Eto'o. De hecho, todavía tengo su precontrato. Ahora es solo un sueño...".

LEE ADEMÁS