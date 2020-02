El duelo entre José Mourinho y Pep Guardiola tendrá un nuevo capítulo este domingo en la Premier League cuando se enfrenten Tottenham y Manchester City en la jornada 25, en el campo de los ‘Spurs’.

En la antesala, el portugués ha sido consultado por la actual relación que tiene con el español, tomando como referencia los duelos calientes desarrollados cuando ambos chocaron con Real Madrid y Barcelona.

Mourinho aclaró que tiene los mejores recuerdos de Guardiola en España, pero cuando los actuales estrategas convivieron en la intimidad del conjunto catalán. El luso como parte del comando técnico y Pep como futbolista.

“Me acuerdo más de los años que estuve con Pep en Barcelona, no contra él. Luego llegaron los enfrentamientos, pero no se trata de algo entre nosotros. Esto no es un José contra Josep”, explicó en conferencia de prensa.

Por su lado, el DT de los ‘Citizens’ también ha manifestado que nunca tuvo problemas con su colega. De hecho, Guardiola confirmó que siente un profundo respeto por ‘Mou’ debido a la labor realizada estos años en el fútbol.

“Yo siempre he tenido un respeto increíble por lo que él ha hecho por el fútbol y por su carrera. Siempre lo he tenido. Así ha sido siempre por mi parte, es lo único que puedo decir. A veces pasan cosas, pero son parte de nuestro trabajo. Eso es todo”, dijo Pep.

Quieren una copa

Centrándose en el juego por la Premier League, Manchester City está lejos de Liverpool y Pep Guardiola prefiere concentrarse en clasificar a la siguiente Champions League. Mientras que Mourinho buscará ubicarse en el top cuatro para llevar a Tottenham al mismo torneo en la siguiente campaña.