​Kylian Mbappé se autoproclama favorito para ganar el Balón de Oro

Kylian Mbappé es uno de los favoritos para quedarse con el Balón de Oro el próximo 3 de diciembre, el francés fue clave en el campeonato mundial de Francia y por ello no tiene miedo en autoproclamarse como el más indicado para llevarse el trofeo a sus vitrinas.

Se tiene fe

Siente que ha hecho todo todo lo posible por su parte para ganar el Balón de Oro. Nadie lo hace por ahora mejor que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a los que considero a un nivel todavía por encima del resto, pero en el año el Mundial Rusia 2018 las prioridades deben de ser diferentes.

'No lo sé, en cualquier caso he puesto todos los ingredientes para ganarlo. He hecho todo lo posible por mi parte. Luego, ¡no puedo votar en lugar de la gente! (risas). He hecho todo lo posible por mi parte hasta el último día de los votos. Así que no habrá nada de lo que lamentarse, todo lo que llegue será un añadido. Creo que puedo hacerlo mejor que el año pasado y es el objetivo cada vez, siempre progresar, año a año, llegar lo más alto posible cada vez', aseguró el crack que viste los colores del PSG.

'Creo que un Balón de Oro se decide por los hechos destacados del año. Estamos en un año de Mundial, así que seguro que el Mundial va a pesar. Después se tiene en cuenta todo el año. Tuve un muy buen inicio de temporada. Vamos a ver qué pasa', agregó el jugador que se mantiene en la mira de grandes como Barcelona y Real Madrid.