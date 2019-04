Comparan a Kylian Mbappé con Pelé y técnico del PSG responde

A los 17 años, Pelé ganó la primera Copa del Mundo de su carrera. La precocidad del brasileño para destacar y conseguir títulos importantes ha sido recordada con la aparición de Kylian Mbappé, quien campeonó con Francia a los 19 años.

Los expertos del fútbol consideran que el galo, en su corta carrera, tiene la capacidad para colocarse entre los mejores de la historia. Incluso, el jugador del PSG ha sido comparado algunas veces con Edson Arantes do Nascimento.

Una de las personas más cercanas a Kylian Mbappé, desde esta temporada, fue consultada sobre tal comparación. Thomas Tuchel, técnico de los parisinos, aseguró que una de las figuras de su equipo todavía tiene camino por recorrer.

"Kylian está para lograr grandes cosas y está a la altura de los mejores y los que han hecho historia, tiene todo para instalarse entre ellos", aseguró el entrenador alemán del PSG ante la pregunta.

"Aún le queda mucho por progresar, es alguien que no deja de sorprendernos, pero debemos ser precavidos. Pelé hizo historia y él está en ese camino, no hay que precipitarnos porque no necesita distracciones", zanjó el DT.