Álvaro Morata quedó de cara al gol en el Juventus vs. Atalanta por la Serie A. El delantero intentó marca con un remate con el taco, pero la pelota salió de la cancha. El español estuvo en posición adelantada en el momento de la definición, pero ese detalle no le ha liberado de las críticas y de las bromas en redes sociales.

La acción arrancó con una gran recuperación de Weston McKennie en la cancha del elenco de Bérgamo. El mediocampista estadounidense encontró espacio para avanzar y tocó hacia adelante con el ‘9’, ubicado hacia la derecha.

Morata quedó mano a mano contra el portero Pierluigi Gollini, pero el español abrió a la izquierda con Cristiano Ronaldo. El esférico quedó muy atrás para el luso, quien remató sin mucha comodidad, pues el defensor Berat Djimsiti y el guardameta de Atalanta también le bloquearon.

Después de esa jugada, el balón quedó suelto en el terreno del cuadro de Bérgamo. Entonces, Morata golpeó de taco cuando el arco estuvo desolado. A pesar de las circunstancias favorables para el delantero de Juventus, el esférico se marchó fuera de la cancha y lejos del poste.

Hay un detalle en toda la jugada: el ex Real Madrid recibió el pase de McKennie en posición adelantada. Vale decir, cuando realizó el remate de taco, estaba en posición ilícita. No obstante, el jugador de los ‘bianconeros’ no se ha salvado de las críticas por la forma de darle a la pelota y también fue el punto de las bromas más crueles en redes sociales.