Nació sin mano y se dio el lujo de rechazar a Barcelona y Boca Juniors

Pudo contra los problemas e incluso se dio el lujo de desechar a poderosos equipos. El argentino Ramiro Milano pasó por las canteras de Boca Juniors y Barcelona, pero a pesar de haber nacido sin la mano izquierda decidió cambiar el mundo del fútbol para dedicarse al balonmano.

Renunció a Boca por el balonmano

'Desde chiquito siempre pensé en cómo sería todo si tuviera la otra mano, pero la verdad es que me adecué a la vida y cuando me decidí por el balonmano, ni se me vino a la cabeza este asunto, el balonmano es mucho más familiar', declaró Milano en una entrevista para medios españoles.

El argentino recordó la elevada presión a la que se veía sometido en las filas de Boca Juniors y posteriormente en las del Barcelona, cuadro 'culé' que lo fichó en su academia de Argentina.

'La diferencia entre el mundo del fútbol y el del balonmano es abismal. En el fútbol sentía mucha presión en todos los ámbitos y, además, me requería muchísimo sacrificio', aseguró.

Ramiro Milano, bonaerense de 18 años, ahora pertenece al CB Mislata de Valencia, que tiene un equipo en la segunda categoría nacional del balonmano español.