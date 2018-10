Mourinho se salva de sanción a poco de recibir a Cristiano Ronaldo

José Mourinho se ha salvado de recibir una sanción a poco de enfrentar a la Juventus de Cristiano Ronaldo por la UEFA Champions League. Estratega de Manchester United intentó reaccionar a una provocación el último fin de semana , pero felizmente para sus intereses fue contenido por miembros de seguridad.

'Mou' se salva

El que no corrió la misma suerte fue Marco Ianni, asistente del cuerpo técnico en Chelsea, el ayudante de Maurizio Sarri fue acusado por la Federación de fútbol inglesa (FA) de conducta impropia después de que celebrase un gol en la cara de José Mourinho el pasado fin de semana cuando los 'blues' hicieron frente al Manchester United.

Así provocó Marco Ianni a José Mourinho. pic.twitter.com/eeMDNytFPH — Pipe Sierra (@PipeSierraR) 20 de octubre de 2018

En el minuto 96 del encuentro que midió a Chelsea y Manchester United el sábado en Stamford Bridge, Ross Barkley empató el partido para los locales (2-2) y Ianni celebró el tanto justo enfrente de donde estaba colocado José Mourinho.

La FA decidió no acusar a José Mourinho, que al ver la provocación salió corriendo detrás de él, siendo parado por los cuerpos de seguridad, pero sí le ha recordado sus responsabilidades como entrenador. Este aviso también ha sido enviado a ambos clubes por parte del máximo organismo del fútbol inglés.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, José Mourinho indicó que tanto Sarri como el asistente le pidieron perdón y aclaró que para él el incidente se terminaba ahí.

Además, en la previa del encuentro que medirá al Manchester United y al Juventus de Cristiano Ronaldo en Old Trafford, el preparador portugués explicó que aceptó las disculpas de Marco Ianni y que no cree que se merezca todo lo que le está pasando. 'Creo que se merece una segunda oportunidad. Para mí la historia acaba aquí. Dejadle trabajar. Todos cometemos errores. Yo mismo he hecho muchos', dijo 'Mou'.