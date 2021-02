José Mourinho ha dejado más de un polémico firmado, en las ocasiones que se ha sentado en la mesa de la sala de prensa. Han habido duras críticas y hasta fuertes calificativos. Esta vez, en la previa del Manchester City-Tottenham por la Premier League, el técnico de los ‘Spurs’ mostró un papel distinto

Lejos de generar controversia, José Mourinho recordó los buenos momentos que pasó con Pep Guardiola, al que conoció en el Barcelona, cuando ‘Mou’ era ayudante de Bobby Robson y el catalán pertenecía a la primera plantilla azulgrana.

“El problema con los entrenadores es que no es fácil cultivar una relación de amistad entre nosotros. Porque nos vemos únicamente dos minutos antes y dos minutos despapes de cada partido. Es difícil”, reconoció en principio Mourinho, en rueda de prensa de los ‘Spurs’.

“Con Pep, recuerdo los días en que trabajábamos juntos y nos veíamos cada día. Nos alegrábamos juntos al ganar títulos y nos decepcionábamos al perder otros importantes, Grandes momentos en nuestras carreras, él como jugador, y yo, como un joven asistente. Y eso es lo que me queda de él, solo buenos sentimientos, no tengo ningún rencor hacia él”, comentó Mourinho.

“Soy de la generación que cree que lo que ocurre dentro de un partido de fútbol, se queda ahí... solo guardo buenos sentimientos y buen respeto”, confesó.

Un Mourinho más sensible, se animó a revelar las llamadas se hizo con Guardiola por delicadas situaciones. “Hay momentos en la vida en que nos olvidamos de algunas cosas... una de las cosas que no olvido es cuando mi padre murió, y ya saben lo importante que era para mí, Guardiola me llamó, por cierto hoy sería el cumpleaños 83 de mi papá. Y por supuesto, cuando su madre murió, hice lo mismo”, relató.

Manchester City y Tottenham se verán las caras este sábado 13 de febrero, por la jornada 24 de la Premier League. El cotejo está pactado para las 12:30 p.m, en el Etihad Stadium, con transmisión de ESPN.