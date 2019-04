Jorge Sampaoli entra al banco y le roban la bicicleta. Al estratega del Santos, donde milita el peruano Christian Cueva, le tocó sufrir con la inseguridad que se vive en suelo brasileño al perder su vehículo de transporte a manos de la delincuencia.

Muy confiado

Jorge Sampaoli se dirigió al banco en bicicleta, un medio de transporte que usa hasta para ir cada día al club, y la dejó apoyada junto a un poste, sin candado ni ninguna otra medida de seguridad. Cuando salió, la bicicleta del DT del 'Peixe' ya no estaba causando un enorme disgusto en 'el Hombrecito'.

El presidente del Santos, José Carlos Peres, aseguró que el malestar no ha llegado al punto de que Jorge Sampaoli piense en abandonar el club y mucho menos Brasil. 'Sampaoli está intentando aprender portugués y ya me ha dicho más de una vez que no tiene ningún interés en salir de Brasil. Sampaoli se casó con el club y con la ciudad de Santos. Es un tipo que le gusta a todo el mundo, va a la playa a jugar voleibol, habla con todo el mundo y trata muy bien a cada persona', declaró a Radio Bandeirantes.

Santos de Christian Cueva disputa la Copa do Brasil, en la que esta semana derrotó por 2-0 al Vasco da Gama en el partido de ida de la cuarta fase y, antes de su debut en la liga visitará a ese mismo equipo el próximo miércoles para el encuentro de vuelta, en el que se jugará su clasificación a la siguiente etapa del torneo.

