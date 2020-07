La selección de Costa Rica sorprendió a todo el planeta con su participación en Brasil 2014. El conjunto dirigido por Jorge Luis Pinto avanzó hasta los cuartos de final en base a mucho esfuerzo, compromiso, unidad y trabajo en equipo.

Sin embargo, la labor dentro de la cancha contrastaba con los problemas internos entre el estratega colombiano y dos referentes del plantel mundialista: el portero Keylor Navas y el mediocampista Bryan Ruíz.

Pinto dio detalles en una entrevista con W Radio Colombia. Según la historia del estratega, el guardameta y el atacante realizaron actos que perjudicaron la buena disciplina de los costarricenses en la Copa del Mundo.

“Los únicos jugadores que no se adaptaron a mi disciplina fueron Keylor Navas y Bryan Ruiz”, reveló el actual técnico del representativo de Emiratos Árabes Unidos en la emisora de su país.

Enseguida, Jorge Luis Pinto reveló que el portero del PSG realizaba una actividad hasta entrada la madrugada. “Le molestaba que le dijera a la una de la mañana que no podía jugar más cartas, ¡él es un enviciado a jugar cartas!”, explicó.

El caso de Bryan Ruíz fue diferente porque ocurrió antes del torneo, pero el ‘cafetero’ sintió que no tenía opciones. “Se casó, óigame bien, faltando 10 días para el Mundial. ¿Qué quiere que haga con un hombre que está en luna de miel? ¿Cómo le voy a dar permiso si me estoy jugando la vida con Uruguay, Italia, Inglaterra y Holanda? El mundo no sabe esto”, indicó.

A pesar de los inconvenientes en la interna, los ‘Ticos’ vencieron 3-1 a los ‘charrúas’, 1-0 a la ‘Nazionale’ e igualaron 0-0 con los ‘Tres Leones’ para avanzar en el primer lugar del grupo D. En octavos, los centroamericanos eliminaron por penales a Grecia y cayeron por la misma vía contra Holanda.

