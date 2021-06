Jordi Alba es uno de los pilares fundamentales del FC Barcelona, por lo que se tomó la libertad de dar su opinión, en entrevista con radio Marca de España, respecto a varios temas relacionados a la escuadra azulgrana como la permanencia de Ronald Koeman en el banquillo del club.

“Ronald ha hecho un gran trabajo desde que llegó. Hemos ido mejorando a lo largo de la temporada y merecía seguir en el club”, sostuvo el lateral español.

Para Jordi Alba, el esfuerzo de Koeman es algo que se debe destacar. “Ha hecho una buena temporada. No era fácil, con gente muy joven”. El español señaló que el esquema que manejó el DT azulgrana con tres centrales los ayudó a realizar mejores partidos; además de ello consideró que el holandés hizo una buena gestión de grupo.

No se ve fuera del Barça, así lo señaló el lateral español: “Quiero cumplir los años que me quedan de contrato y el club no me ha dicho otra cosa, así que estoy tranquilo”.

También consideró que la llegada de Sergio Agüero y Eric García son positivas para el club: “Me gustan todos. Del Kun me han hablado muy bien y sobre Eric es bueno que venga gente de la casa”.

Así como destacó la llegada del delantero argentino, criticó la salida de Luis Suárez en la temporada pasada. Para Jordi Alba, fue un “chiste” que se fuera a jugar en el Atlético de Madrid: “Luis dio mucho al Barça, se regaló a un rival directo como el Atlético y acabó con LaLiga”.

El positivo en coronavirus de Sergio Busquets

Tras el caso de Busquets que se suscitó días antes del inicio de la Eurocopa, Jordi Alba fue el encargado de tomar la banda de capitán en ‘La Roja’. “Lo de Busquets es una desgracia y ojalá que esté con nosotros pronto. Estamos muy tranquilos y cumpliendo todas las normas. Tenemos que seguir y adaptarnos a esta situación. Y esperar a que no haya más”, concretó el jugador blaugrana.