James Rodríguez: ex jugador de Bayern Munich aconseja al volante dejar el club alemán

James Rodríguez no ha logrado consolidarse en Bayern Munich con Niko Kovac como entrenador. Este hecho no ha pasado desapercibido para nadie. Por ello, Stefan Effenberg, ex ‘bávaro’, opinó sobre este tema.

Effenberg, en declaraciones a la web alemana T-online, sugirió al colombiano salir cuanto antes del cuadro muniqués. De continuar, el volante perderá continuidad y ello le pasará factura en cualquier momento.

“James Rodríguez tiene que marcharse. Si evalúa de manera prudente su situación personal en el Bayern tendrá que darse cuenta de que lo mejor para él sería abandonar el club”, aseguró el alemán de 50 años.

Stefan Effenberg considera que el enorme talento del ‘cafetero’ no debería ser desperdiciado. Entonces, el ex jugador considera que el volante debe buscar un lugar en el que pueda completar 90 minutos.

“James Rodríguez debe divertirse jugando al fútbol. Todo eso se pierde si no pasa de jugar siete, diez, doce o 15 minutos”, añadió. Es más, el teutón indicó que volver a Real Madrid también sería una mala idea.

"En el Real Madrid seguramente también será difícil llegar a un cierto número de minutos. Quizá deba reorientarse por completo”, añadió Effenberg sobre lo que debería hacer el futbolista.

