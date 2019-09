Internacional vs. Athletico Paranaense | problemas climatológicos ponen en riesgo final de la Copa de Brasil | FOTOS

Una tormenta eléctrica ocurrida en la ciudad de Porto Alegre demoró un poco la llegada del club Atlético Paranaense. El avión del equipo " Furacao" llegó a suelo gaúcho a las 3:00 pm (hora peruana). Sin embargo, la fuerte lluvia acompañada de rayos frenaron que la delegación abandonará la aeronave.

Tras permanecer alrededor de dos horas en la pista de aterrizaje se ordenó que el plantel del Atletíco Paranaense pueda abandonar el avión y dirigirse a su lugar de concentración. Ante esta demora y las fuertes lluvias, el equipo decidió no hacer el reconocimiento de campo en el Estadio Beira-Rio, el cual estaba planificado para esta noche.

A nossa delegao pousou aqui em Porto Alegre por volta das 17h. Mas por causa de um temporal, com muitos raios, ainda no conseguiu desembarcar.

Também por causa da chuva, optamos por cancelar a atividade que seria feita no gramado do Beira-Rio.#FinalCopaDoBrasil

