La pandemia del coronavirus (COVID-19) también afecta a la Serie A de Italia y algunos partidos a la fecha 20, que reanudaban la competencia este 2022, tuvieron que ser suspendidos. No obstante, no hubo claridad en cuanto a las decisiones tomadas, como en el Bologna vs. Inter de Milán: el plantel ‘Nerazzurri’ se presentó, pese a que su rival no iba a hacerlo.

Durante el último miércoles, la Unidad de Salud Local (AUSL) dispuso que los integrantes de los ‘Rojiazules’ pasen al menos cinco días aislados, luego de un brote dentro del club. Además, los futbolistas que arrojaron positivo debían tener un mayor tiempo de cuarentena, tal como indica el protocolo sanitario.

Ante estas circunstancias, la directiva del Bologna reveló que solicitó ante la Lega Serie A, organizador del campeonato italiano, la suspensión de los partidos que debía disputar, contra Inter y Cagliari, el 6 y 9 de enero respectivamente. Todo hacía indicar que el pedido sería aprobado y notificado.

Sin embargo, desde el Inter de Milán informaron que no hubo claridad en las determinaciones tomadas y por ello se presentaron en el campo del Estadio Renato Dall’Ara. “Nuestro rival estaba listo para jugar y tuvo que someterse a la decisión de la AUSL. No hay pauta para el deportivo y necesitamos un protocolo que limite las competencias, de lo contrario, se repetirán estas situaciones”, explicó Giuseppe Marotta en conferencia de prensa.

“El tema fue abordado en el Consejo de la Lega, que se dará a conocer con un comunicado oficial. Estamos ante un escenario de gran confusión y difícil de interpretar. Hay juegos aplazados y otros que se realizarán: esto es porque cada ASL lo decide de forma autónoma. Así que aquí hay casos como el del Bologna-Inter, que no se jugará, o el del Spezia-Hellas, que se desarrollará, a pesar de los 11 positivos en el equipo veneciano”, agregó el vocero.

Ahora, las autoridades de la Serie A analizarán cómo definir la situación, pero los medios en Italia informan que Inter de Milán podría quedarse con los tres puntos, luego de que Simone Inzaghi y sus dirigidos se presentaran en la cancha.