Un hecho insólito ha sido denunciado por el presidente entrante de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, ante los medios de comunicación, resulta que el cuadro ‘xeneize’ fue víctima de un hacker que desfalcó su cuenta por casi 600 mil euros, más de un millón de soles.

“Que hayan desaparecido 600 mil euros porque se los llevó un hacker, me parece que no se informó y el periodismo tiene derecho a la información. Estamos buscando responsables. En el club no está ese dinero”, aseguró el nuevo presidente de Boca Juniors en su primera conferencia al mando de la institución.

Cristian Benavente convocado para duelo entre Nantes y Angers por la Ligue 1

Hackers mexicanos estafan a Boca Juniors; más de €500 mil robados #divsecurity #feedly https://t.co/pqxAjNQlPm — Div Security (@DivSecur1ty) December 20, 2019

El acontecimiento que hace mención la nueva cabeza de Boca Juniors está ligado al pase de Leandro Paredes al PSG, cuando los franceses pagaron una de las tres cuotas, correspondientes a los derechos de formación, un hacker desvió el dinero a otra cuenta.

Jorge Ameal viajó hasta Paraguay para el sorteo de la Copa Libertadores. (Foto: Agencias)

Cabe mencionar que un miembro de la directiva saliente se refirió al tema como un desliz de Ameal ante falta de conocimiento “Es increíble que Ameal haya dicho eso. Lo denunciamos en mayo y, de hecho, Boca es querellante en la causa. No se hizo sola, la hizo Boca, el damnificado. Y hasta se informó en la Asamblea de Representantes”, declaró a La Nación.

Boca Juniors y la historia del ‘hacker’ que se llevó 600 mil euros de la cuenta del club https://t.co/FV3WXTS0LT pic.twitter.com/xnKEMnyVPh — EMA Noticias (@EmaNoticias) December 20, 2019

En relación a uno de los referentes actuales de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal dijo: “Carlos Tevez es un ídolo de todos. Si tiene ganas de recuperarse y retirarse en el club vamos a hablarlo con él. Vamos a tener un equipo muy competitivo”. Se espera que en los siguientes días Juan Román Riquelme sea el encargado de anunciar al nuevo cuerpo técnico, que reemplazará al liderado por Gustavo Alfaro.

También puedes leer: