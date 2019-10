​Ibrahimovic hizo gesto obsceno a famoso cantante: 'Si no me quedo, ninguno se acordará de la MLS' | VIDEO

No se controló ante la provocación y le salió el 'diablo'. Zlatan Ibrahimovic realizó gesto obsceno a hincha, tras caer en las semifinales de MLS contra Los Angeles, sin imaginar que el fanático era un cantante famoso mexicano conocido como Jaime Camil.

Ibrahimovic salía del campo molesto por el 5-3 contra, a pocos minutos del túnel para los vestuarios se topó con un fan que besaba el escudo de los rivales y el sueco reaccionó de la peor manera, agarrándose los genitales mientras lo seguía mirando.

Eso no fue todo, Ibrahimovic siguió disparando en la zona mixta, cuando los protagonistas abandonaban el estadio desmereció el nivel de la MLS 'Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS. Es difícil ganar cuando recibes tantos goles. A veces marcar tres goles puede ser suficiente, pero no puedes ser campeón si recibes cinco goles en contra. Estoy decepcionado porque tuve un par de errores', dijo 'Ibra'.

Cabe mencionar que Jaime Camil es un actor, cómico y cantante mexicano conocido por sus personajes en las telenovelas 'La fea más bella', 'Por ella soy Eva', y la serie 'Jane the Virgin' donde interpreta a Rogelio de la Vega.

