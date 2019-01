Higuaín se tumbó a Gattuso durante la práctica del AC Milan

Gonzalo Higuaín vivió un momento inusual cuando entraba en calor con sus demás compañeros del AC Milán, el delantero argentino no se midió bien en una entrada y terminó mandando al suelo al mismo técnico 'rossonero', Gennaro Gattuso.

Los jugadores del AC Milan venían realizando el clásico 'camotito' cuando los apareció Gonzalo Higuaín en escena, el 'Pipita' se lanzó para intentar recuperar la pelota, pero lo único que encontró fue la pierna de Gennaro Gattuso.

Gonzalo Higuain is no longer seen alive, after his tackle on Gattuso at the training. pic.twitter.com/nsjEuLCEn4

— AC Forza Milan/News (@ACForzaMilano) 14 de enero de 2019