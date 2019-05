​Hermano de Dybala revela secreto de Cristiano Ronaldo en la interna de Juventus

El hermano de Paulo Dybala reveló secreto de Cristiano Ronaldo en la interna de Juventus, resulta que el portugués no lleva una buena relación con el delantero argentino, ocasionando su salida del club en el siguiente periodo de transferencias para evitar romper el grupo turinés.

Dybala dejaría Juventus

Gustavo Dybala habló sobre las grandes posibilidades de que su hermano salga de la Juventus porque está incómodo, al igual que muchos jugadores 'Hay posibilidades de que salga, las hay. Paulo necesita un cambio. Hay muchas posibilidades de que salga. Hay muchos jugadores de Juventus que están incómodos, no solo Paulo. Pasa que es más fácil pegarle a Paulo que a los otros. Paulo no está cómodo y no va a ser el único que se va a ir de Juventus', dijo Gustavo a Radio Impacto, de Córdoba, provincia natal del delantero.

Los periodistas le consultaron al hermano de la 'Joya' si la incomodidad se debía al arribo de Cristiano Ronaldo. 'Dentro del campo de juego, pero después con Cristiano nunca tuvo problemas, es una excelente persona, se llevan muy bien. Pero dentro del campo de juego Cristiano es él y Paulo es él. No se puede contra eso', señaló.

Dybala vs Cristiano

Sin embargo, reconoció que su hermano no viene de un semestre bueno y que tampoco tuvo un muy buen rendimiento en la selección, de cara a la lista final de Argentina para la Copa América 2019.

