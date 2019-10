Héctor Bellerín regala su casaca a niño 'mascota' y su gesto da la vuelta al mundo | VIDEO

Héctor Bellerín demostró tener un gran corazón previo al duelo entre Liverpool y Arsenal por los octavos de final de la Capital One Cup. El lateral derecho de los 'gunners' le dio su casaca al niño que lo acompañaba de 'mascota', después de que este se la señalara y su gesto dio la vuelta al mundo.

Bellerín se percató de que su pequeño acompañante sentía algo de frío y no lo dudó, se sacó la casaca y se la dio para que la use, ante esto, el niño no tuvo reacción, se quedó 'helado' al ver como el crack tenía esa delicadesa con él.

Arsenal y Liverpool deleitaron al mundo del fútbol con un partidazo lleno de polémicas, remontadas, emoción y goles en el último minuto que terminó en penaltis con victoria de los 'reds' (6-5), certificando su pase a los cuartos de la Copa de la Liga.

Cargado de tensión, polémicas y goles, el Liverpool selló su pase a los cuartos de final y el Arsenal cede una de las copas a las primeras de cambio, discutiendo aún más la posición de Unai Emery.

