Bellerín y la impactante lesión que lo sacó del Arsenal vs Chelsea

Héctor Bellerín preocupó a todos los hinchas del Arsenal tras sufrir una impactante lesión que lo terminó sacando del Arsenal vs. Chelsea. Defensor español tuvo que ser retirado en camilla por un problema de rodilla y parece ser de gravedad, cuerpo técnico de os 'gunners' esperará los exámenes para informar su tiempo de para.

El técnico Unai Emery confirmó en la rueda de prensa posterior al partido que las primeras exploraciones no tienen buena pinta y que el lateral podría sufrir una lesión importante. Héctor Bellerín fue sustituido por Mohamed Elneny tras caer al cesped producto del dolor que le producía la lesió.

Looks like a pivot shift ACL for Bellerin? @tomgoom @AdamMeakins pic.twitter.com/2IQZqAcnc2