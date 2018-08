Guardiola habló sobre falsa propuesta para dirigir Argentina

Josep Guardiola negó cualquier contacto con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para asumir el mando de la albiceleste, el estratega español se mostró incómodo por la manera como su presidente, Claudio Tapia, comentó detalles de su salario así como un tipo de reunión.

Guardiola niega contacto con AFA

'Estoy un poco decepcionado. No pueden decir eso, que el presidente de la AFA ha contactado con Pep pero que no pudieron contratarme por mi salario. Nadie ha contactado conmigo. Además tengo contrato con este club y voy a cumplirlo hasta el final. Tampoco es correcto decir que mi salario fue la razón para no contratarme porque no lo conocen', dijo Guardiola en una rueda de prensa.

Josep Guardiola cree que el seleccionador de Argentina tiene que ser un argentino. 'Hay muchos (entrenadores argentinos) y realmente muy buenos. Así que no voy a entrenar a Argentina", agregó.

Según algunos medios argentinos como olé, Josep Guardiola estuvo en la órbita de la AFA para dirigir la selección albiceleste, pero los miembros de la entidad nunca pensaron que costara tanto contratarle, afirmó el presidente Claudio Tapia.

'Hicimos consultas. Estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo, hicimos un análisis, pero no pensamos nunca que era tanto (el dinero). Tratamos de hablar, pero bueno, quedó ahí. Muy difícil, billetera gorda', dijo el mandamás de la AFA al canal TyC Sports.