Guardiola descarta fichaje millonario en Manchester City

En los próximos meses el nombre de un futbolista generará muchas informaciones en la Premier League. Se trata del portugués Rubén Neves quien viene gozando de mucha continuidad en el Wolverhampton durante esta temporada. Manchester City está interesado en el futbolista, pero tendrá un serio inconveniente que podría frenar las negociaciones.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha desmentido esta información, en la cual también se aseguraba que el club prepara una oferta de 112 millones para hacerse con los servicios del jugador luso, que llegaría para reemplazar a Fernandinho a corto plazo.

"Eso no va a ocurrir. No vamos a pagar 100 millones de libras por un mediocentro de contención. El perfil de Fernandinho es particularmente difícil de encontrar. Conoce la Premier League y después de tres años juntos aquí lo conoce todo y eso es muy importante. Pero, por supuesto, para la próxima temporada es un objetivo importante. Va a cumplir 34 años y no puede jugar cada pocos días", señaló Josep Guardiola.

Alternativas

Pese a ello, Josep Guardiola trabaja en el relevo de Fernandinho para la próxima temporada y buscará a Jorginho, quien actúa en Chelsea.

Según revela el Daily Star, Cesc Fàbregas estuvo en el radar del Manchester City, pero terminó por fichar por Mónaco (Francia).

