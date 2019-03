Griezmann y el guiño a Pogba para que fiche por Atlético Madrid

Antoine Griezmann siempre para activo en las redes sociales ya sea subiendo videos o fotos, en esta ocasión el delantero del Atlético Madrid le lanzó tremenda indirecta a Paul Pogba. Francés quiere a su compatriota como 'colchonero' y para ello decidió vestirlo con el uniforme.

Le van los colores

Antoine Griezmann mandó un guiño a Paul Pogba etiquetando junto a un 'Te queda bien' en una de sus historia de Instagram mientras jugaba al PES 2019. Como era de esperarse el 'Principito' utiliza al Atlético Madrid, pero solo mantiene a un compañero, el portero esloveno Jan Oblak.

Hace unos días Antoine Griezmann eligió a Diego Costa como el mejor compañero con el que ha jugado, y a sus compatriotas Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé como los jugadores más habilidosos.

'Por el apoyo que me da en el campo, me permite jugar con mayor libertad. Nos entendemos muy bien, con una mirada ya sabemos donde estamos. Es un guerrero que me trasmite eso y es poco habitual en un compañero', aseguró Antoine Griezmann sobre Costa en el portal 'Oh my Goal'.