Gonzalo Higuaín ocasiona trueque entre Milán y gigante de Premier League

Gonzalo Higuaín podría cambiar de camiseta antes de lo pensado, el nivel mostrado por el argentino estos primeros 6 meses en el AC Milan no ha sido el que esperaban los rossoneros, por los directivos italianos ya estarían cocinando un trueque con otro gigante, pero de la Premier League, como lo es el Chelsea.

Cambio entre Morata e Higuaín

Según Sky Sport, el delantero argentino podría formar parte de un intercambio y sumarse al Chelsea en enero, mientras que Álvaro Morata iría al AC Milan. El 'Pipita' se encuentra a préstamo en Milán, el dueño de su pase es la Juventus, pero Chelsea ya es conocido por romper el mercado con fichajes de alto vuelo. El técnico 'blue', Maurizio Sarri, ha pedido un delantero con las características del sudamericano a quien conoce muy bien.

Además Maurizio Sarri ya sacó logró sacar la mejor versión de Gonzalo Higuaín cuando lo dirigió el 2015/16 en Napoli, en ese campeonato el argentino batió el récord de goles en una misma temporada de la Serie A marcando 36 tantos.

Gonzalo Higuaín podría mudarse a la Premier League, Álvaro Morata no viene rindiendo como se esperaba en Chelsea, el técnico no lo considera mucho, un cambio no le vendría mal, teniendo en cuenta que ya jugó en Italia con la Juventus.