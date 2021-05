El héroe de la Europa League. Villarreal consiguió su primer torneo internacional y Gerónimo Rulli fue pieza clave para que levantaran el trofeo. El guardameta argentino anotó en la tanda de penales de la final y atajó el tiro de David De Gea, lo que le terminó dando la victoria al ‘Submarino Amarillo’. A pesar de la buena actuación, el arquero de 29 años no fue llamado por Lionel Scaloni para sumarse a la Selección Argentina.

En declaraciones para TyC Sports, Rulli se refirió a cómo se sintió al no ser convocado por Scanoli para representar a la ‘albiceleste’: “No tengo nada que reprocharme. La Selección es mi objetivo y siempre la prioricé, pero hoy no estoy enojado por no estar, sino contento con mi presente”.

El guardameta de Villarreal valoró su esfuerzo, pero admitió que no comprende que debería hacer para ser parte de la Selección Argentina. “Fui el arquero con más vallas invictas de la Europa League y campeón. Con eso me quedo. Si eso no es suficiente para ir, no sé qué será”.

“Es cierto que en otro momento de mi carrera me afectaba más, entendí que no es una decisión mía sino de otras personas”, agregó Rulli .

No recibió felicitaciones de Scaloni

Al parecer ni Lionel Scaloni, ni su comando técnico han tenido algún gesto con el jugador. Rulli confirmó que no recibió ningún tipo de felicitación del entrenador de la ‘albiceleste’: “No sé hace cuanto tiempo no tengo contacto con ellos, por lo menos a mi no me mandaron nada. De mi parte no puedo hacer más de lo que hago adentro de la cancha”.

Villarreal hizo historia en la Europa League. El ‘Submarino Amarillo’ venció al Manchester United en una increíble tanda de penales. 11-10 terminó el resultado. Todos los titulares tiraron a portería, hasta que el tiro de David De Gea fue tapado por Gerónimo Rulli. No solo consiguieron su primer gran título, además de ello, fue el único equipo español en obtener un trofeo internacional en la temporada 2020-21.