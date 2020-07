Gerardo Martino se puso el buzo del FC Barcelona, hace algunos años. Y más allá de que el ‘Tata’ le dio el título a los ‘Culés’ en la Supercopa de España 2013, el balance de su campaña no fue extraordinario. De hecho, el DT calificó su estancia como “el peor año de mi carrera”, en entrevista con CDF de Chile.

“Es un cúmulo de cosas. No es solamente el hecho de decir ‘te gustó o no dirigir al Barcelona’. Pero bueno, poder acceder a una institución muy importante no se da muchas veces. De todas maneras cuando uno empieza revisar cómo fue el año, cómo fue vivir en una institución de tanta envergadura, con tanta exposición mediática, con tantas necesidades de terminar el año con algún logro importante, evidentemente fue mucho más lo que padecí que lo que lo disfruté”, comentó Martino.

El hoy seleccionador de México insistió en que no guarda los mejores recuerdos de su ciclo en el FC Barcelona. “Obviamente, cuando repaso mi carrera no hay ningún año que tenga que ver en la forma de vivir con el que viví en Barcelona”, contó el estratega de 57 años.

Recordemos que el Barcelona de Gerardo Martino, en aquella temporada 2013-14, llegó a la final de la Copa del Rey y perdió ante Real Madrid. Además, los ‘Culés’ se despidieron de la Champions League en cuartos de final, superados por el Atlético de Madrid, que levantó el trofeo de la liga española al final del curso.

