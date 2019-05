Ganadora de Balón de oro, no jugará Mundial

Noruega publicó la lista de convocadas, pero la delantera estrella del Olympique de Lyon, Ada Hegerberg, la ganadora del Balón de Oro, no jugará el Mundial de Francia 2019 en protesta contra la discriminación que existe dentro de la federación de Noruega entre el seleccionado femenino y el masculino.

La delantera, ganadora del Balón de Oro, reclama desde 2017 para que las cosas se solucionen, pero, al no encontrar una salida al problema decidió no jugar más para el conjunto nacional. “Como técnico necesitas centrarte en las jugadoras que quieren ser parte de este equipo. Con Ada hemos intentado solucionarlo y no quiere. Respetamos su decisión y trabajamos duro con las otras jugadoras que han hecho un excelente trabajo”, dijo el entrenador Martin Sjogren.

Luego del descargo de Ada Hegerberg la Federación noruega y el sindicato de futbolistas firmaron un acuerdo para que haya una igualdad entre ambos salarios, pero la jugadora del Lyon aclaró: "No es todo el dinero. Se trata de la preparación, del profesionalismo, puntos muy claros que les presenté directamente a ellos cuando tomé mi decisión".

El primer Balón de Oro femenino de la historia pertenece a la noruega Ada Hegerberg, delantera del Olympique de Lyon, quien recibió ese honor en la fiesta montada para Luka Modric y Killyan Mbappé por la revista 'France Footbol'

Ada Hegerberg tiene como referentes deportivos a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los dos futbolistas que se han repartido el balón masculino de los últimos 10 años . "Cada temporada me hago las preguntas necesarias para hacerme más fuerte. Cristiano y Messi lo consiguen. Quiero hacerlo un poco mejor cada ocasión", confesó.

La desigualdad abismal que existe respecto al fútbol masculino se ha acortado mínimamente con Ada Hegerberg: el Olympique de Lyon le ha subido el salario hasta los 500.000 euros anuales, una cifra histórica para las futbolistas. El contrato expira en el 2021.

