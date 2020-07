El Fuenlabrada reveló 16 casos registrados por COVID-19 tras los resultados recibidos de los PCR realizados por el gobierno autónomo de Galicia en la mañana del 23 de julio.

En total, 12 de los 16 positivos se encuentran en la expedición que viajó a La Coruña para enfrentarse al Deportivo en la última jornada de LaLiga SmartBank.

El Depor, no se quedó con los brazos cruzados y, luego de presentar el pasado martes un recurso ante el Comité de Competición, solicitando la anulación de la última jornada y que esta volviera a jugarse al dejar fuera el Depor-Fuenlabrada, ahora denuncia ante la RFEF que el club del sur de Madrid viajó el lunes a Coruña sin médico.

La denuncia lo confirmó en Radio Galega Carlos Lariño, médico del Deportivo. La entidad gallega envió la denuncia este viernes ya que argumentan, con el Reglmento en la mano, que la presencia del galeno en los partidos es obligatoria para jugar.

Según explica el Reglamento General de la RFEF, el Fuenlabrada tiene la obligación de desplazarse con el médico. Así aparece en el artículo 104 1 f): “Tratándose de clubes de Primera, Segunda y Segunda B, contratar los servicios de un médico que, adscrito a su plantilla, tendrá como funciones específicas, además de las que se le pudieran exigir por parte del club, estar presente y de servicio durante el transcurso de los partidos y entrenamientos, y asumir las responsabilidades concernientes al control antidopaje”.

“Me entero de eso por un jugador del Depor, que me dice que el médico del Fuenlabrada se quedó en Madrid. Le llamé, porque tenemos los teléfonos de todos, le pregunté por eso y le dije que no se preocupara, que lo que le hiciera falta que me avisara”, señaló Carlos Lariño, doctor del Deportivo.

“Por protección de datos que no puedo facilitar, el otro (médico) tuvo un problema que le impidió viajar, pero entiendo que tenían que haber buscado un sustituto. En teoría, sin un médico en el banquillo,según el reglamento, creo que no se puede celebrar el partido, el árbitro podía haberlo suspendido”, afirmó en Radio Galega.