Real Madrid es uno de los equipos más famosos de España y del mundo, razón por la cual sus jugadores también tienen una gran cantidad se seguidores. Un claro ejemplo es el croata Luka Modric, quien es admirado por sus grandes habilidades y también por su carisma, razones que hacen que sea requerido constantemente para fotos y autógrafos.

No obstante, hay motivos por el cual algunas personas no pueden tener fácil acceso a este tipo de recuerdos, como pasa con la señora Elvira de la ciudad de Zamora. La mujer de 80 años ha confesado ser una acérrima seguidora del volante y no oculta su ilusión de tener una postal para la posteridad.

Una persona cercana decidió plasmar ese pedido en un video, que se ha hecho viral en TikTok en poco tiempo. “En esta vida, con 80 años que tengo, deseo hacerme una foto con Luka Modric. Quiero poder verlo conmigo”, explicó la ciudadana española, que tiene un brillo especial cuando menciona el tema.

“Modric que es el mejor de todos. Es una maravilla de hombre, humilde, bueno”, agregó Elvira. El clip también solicita a los usuarios de la red social que puedan compartirlo, para que llegue hasta la estrella del Real Madrid y tal vez pueda cumplirse el anhelado sueño.

Luka Modric, estrella del Real Madrid

A pesar de sus 36 años, Luka Modric sigue destacando con la camiseta del Real Madrid y actualmente va disputando su décima temporada. Desde su llegada en el 2012, ganó LaLiga Santander en dos ocasiones, una Copa del Rey, tres Supercopas de España, cuatro veces la Champions League, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

Esta campaña viene desarrollándose de la mejor manera para los ‘Merengues’ y el volante busca seguir sumando estrellas. De la misma forma, tendrá que demostrar que está vigente, puesto que su contrato acabará el 30 de junio del 2022.