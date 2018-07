Flamante fichaje de Boca Juniors suplica disculpas a su ex club

Boca Juniors ha remecido el mercado argentino tras fichar a su nuevo delantero. Sin embargo, el escenario está aún más enrarecido con la carta de la nueva figura a los segudiores de su ex equipo, al cual había prometido nunca jugar por otro club en el país gaucho.

El atacante argentino, Mauro Zárate confirmó este lunes su alejamiento de Vélez Sarsfield para jugar en el cuadro boquense. Antes, le dejó un mensaje extenso a sus seguidores en donde explica por qué tomó la decisión de dejar el barrio de Liniers, para ahora defender los colores azul y oro.

"Dejar este club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón, y no cumplir con mi palabra más aún...Hay cosas que quedarán dentro de mí por siempre", dice parte de la misiva del ex West Ham y Fiorentina de Italia.

