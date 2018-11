Filtran imagen de fiesta dónde estuvo futbolista que apareció sin genitales

Poco a poco la justicia brasileña va llegando al fondo del misterio tras conocerse que el exjugador de Sao Paulo, Daniel Correa Freitas, había aparecido muerto con los genitales cortados. Los forenses confirmaron que su muerte se debió a una puñalada en el cuello.

Fue degollado

Daniel Correa Freitas, cuyos derechos deportivos eran propiedad del Sao Paulo y asesinado en octubre pasado, murió por causa de una puñalada en el cuello, según el laudo del Instituto Forense divulgado hoy.

El futbolista, quien jugaba cedido en el Sao Bento de la Segunda división brasileña, fue encontrado sin vida y con los órganos genitales mutilados en una zona boscosa a las afueras de la ciudad de Curitiba tras haber asistido a una fiesta de cumpleaños.

Filtran imagen de fiesta

No obstante, los peritos no han conseguido saber si el jugador fue castrado mientras aún estaba vivo o fue posterior a su muerte. 'El degüello parcial fue el motivo de la muerte, pero no es posible precisar cuál lesión ocurrió antes y si tenía señales vitales cuando fue mutilado', afirmó en rueda de prensa el director del Instituto Médico Legal (IML) regional, Paulino Pastre.

La Policía detuvo y presentó cargos contra siete sospechosos, entre ellos al autor confeso, el empresario Edison Brittes Júnior, quien aseguró que asesinó al jugador porque este habría intentado violar a su esposa, Cristiana Brittes, también arrestada.

Lo único que está confirmado es que Daniel Correa fue sorprendido en la cama mientras Cristiana Brittes dormía y que realizó unas fotografías del momento que compartió después con algunos de sus amigos por WhatsApp.