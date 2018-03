Figura del PSG se queja del trato de los árbitros hacia Lionel Messi

Marco Verratti, mediocampista del Paris Saint-Germain (PSG), admitió que su error en la expulsión durante el juego de vuelta frente al Real Madrid y que terminó en la eliminación del cuadro francés de la competencia. El deportista italiano, sin embargo, se quejó de las reacciones de los árbitros con el crack del Barcelona, Lionel Messi

"Contra el Real Madrid me equivoqué. Es una roja por frustración, pero a veces los árbitros podrían ser más tolerantes. Tuve una mala reacción, pero no he insultado a nadie, mientras que Lionel Messi protesta señalando con el dedo en la cara del árbitro y no es ni siquiera amonestado, pero se que tengo que mejorar en eso", afirmó.

También recordó la ausencia de Neymar, que consideró determinante para que la eliminatoria acabara como acabó. "Como Messi, son jugadores que hacen el 30% de un equipo." añadió sobre el brasileño Marco Verratti.

Respecto a la selección italiana, Marco Verratti reveló que se veían en el Mundial antes de la repesca, pero no salió como esperaban y asumió la responsabilidad. "Los jugadores somos los principales responsables" declaró.

También compartió su opinión sobre Ventura, exseleccionador con el que quedaron fuera del Mundial. "Ventura introducía demasiada táctica. Quizá sea bueno en los clubes, pero es más difícil en las selecciones, donde tienes que asumir todas esas nociones en solo unos días. Ventura se parece a Zeman pero si hace las cosas como Zeman en la selección es difícil que se comprendan todas sus ideas en tan poco tiempo" dijo el mediocampista del PSG en tono crítico.

Aseguró que en el vestuario italiano, Buffon es una referencia y que el mismo se siente responsable de la transición en la selección donde espera "transmitir pasión y entusiasmo a los que llegan". Sobre los posibles entrenadores (La Gazzetta mete en la quiniela a Di Biagio, Ancelotti, Mancini, Conte o Ranieri), Marco Verratti dejó todo en manos de la Federación Italiana y no se quiso decantar por ninguno. "Son todos perfiles de alto nivel" sentenció.

