​Figura de Racing rompe en llanto al recordar a su familia tras título

Figura de Racing Club rompe en llanto al recordar a su familia tras título, Matías Zaracho no pudo aguantar las lágrimas luego de consagrarse campeón en la Superliga Argentina con la 'academia'.

No pudo contenerse

'Muchas cosas me pasan por la cabeza, primero mi familia que siempre estuvo cuando empecé. Estoy muy emocionado, he pasado por muchas cosas, me acuerdo las veces que iba a entrenar lloviendo en colectivo, siento que se me están dando frutos cumpliendo sueños como el de la selección y ahora con Racing', comentó Matías Zaracho a las cámaras de TNT Sports.

Racing Club sumó a sus vitrinas el decimoctavo título de su historia, la Superliga argentina 2018-2019, tras igualar 1-1 en la cancha de Tigre y tornarse inalcanzable para sus perseguidores a falta de una jornada para el fin del torneo.

Con este empate, y el resultado idéntico de Defensa y Justicia ante Unión, Racing Club mantuvo los cuatro puntos de ventaja en la clasificación y certificó su título. Esta es la tercera conquista en este siglo luego del Apertura 2001 y el Torneo de 2014, y el decimoctavo de su historia que lo ratifica en la historia del fútbol argentino en el tercer escalón detrás de River Plate (36 títulos) y Boca Juniors (33).

El líder de la campaña de Racing Club fue Lisandro López, el capitán que volvió al club de sus amores para festejar su primera conquista con los colores celeste y blanco a los 36 años. Para Eduardo Coudet este título con Racing es el primero de su trayectoria como entrenador.

En la última jornada de esta Superliga Argentina, Racing Club recibirá a Defensa y Justicia para definir al subcampeón, ya que el Halcón tiene 52 unidades, dos más que Boca Juniors, bicampeón de las últimas dos ediciones de la Superliga y tercero en esta clasificación.