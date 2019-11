Kylian Mbappé ha sido vinculado con Liverpool, por medios ingleses, para la próxima temporada. Previo al partido ante Manchester City, de este domingo por la Premier League, el técnico de los ‘reds’, Jürgen Klopp, fue consultado respecto a dicha posibilidad.

“No hay la más mínima oportunidad. Desde el punto de vista deportivo, no veo ninguna razón para no contratarlo. Es un grandísimo jugador, pero esto también pasa por el dinero. No hay manera. Absolutamente no veo ninguna posibilidad al respecto”, sostuvo el alemán.

Klopp también tiene claro que ningún equipo del mundo puede, por el momento, realizar el fichaje de Mbappé. “No veo a ningún equipo que lo pueda sacar del PSG. Esto es así”, manifestó en conferencia de prensa.

El campeón del mundo todavía tiene contrato con los parisinos hasta junio del 2022. De acuerdo con información de medios franceses, el club pretende iniciar las conversaciones para ampliar el vínculo con el jugador.

Más aún por las recientes declaraciones de Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid, sobre los deseos de Mbappé. “Siempre dijo que su deseo era jugar aquí”, dijo el DT galo previo al enfrentamiento con Galatasaray por Champions League.