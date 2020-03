Fernando Pacheco se unió a Fluminense a inicios del 2020. El equipo brasileño apostó por el exSporting Cristal en el que tal vez no era el mejor momento de su carrera. No tenía continuidad en Sporting Cristal y no logró superar la primera ronda del Preolímpico con la Selección Peruana. Todo esto quedó en el olvida luego que viva una gran etapa en el ‘país de la samba’.

Desde su debut, la prensa brasileña empezó a resaltar su capacidad para eludir rivales. “Debe ser titular”, señalaban algunos fanáticos. Con perfil bajo y duro trabajo, Fernando empezó a ganarse un espacio en el equipo de Odair Hellmann. “Todo esfuerzo tiene una recompensa”, explica la concida frase, esto se vio reflejado el domingo, cuando anotó su primer gol en Brasil.

Pacheco, a pesar de ser extremo, pisó el área, aprovechó el rebote que dejó el arquero y logró conectar de cabeza para sentenciar el 2-0 del ‘Flu’ ante Vasco da Gama por la Copa Rio. Globoesporte calificó su actuación y dejó buenos comentarios.

Junto a Nene y Evanilson, el peruano fue el mejor de la cancha. El medio brasileño colocó un 6.5 a su participación.

“Tomó el lugar de Marcos Paulo. Abierto a la derecha, sufrió una falta después de una buena carrera y casi aprovechó un mal revés de Alexandre. Al final, fue un oportunista y marcó su primer gol para Fluminense”, explica la nota.

Coronavirus en Brasil

Dueño de la mejor campaña hasta ahora en el Campeonato Carioca y con un pie ya en la semifinal de la Copa de Río, Fluminense le dio un descanso al equipo este lunes.

La Copa do Brasil quedó paralizada por la Federación Brasileña de Fútbol debido a la pandemia de coronavirus. Los jugadores tricolores aún no saben cuándo deberían estar presentes para entrenar.